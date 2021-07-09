ياسر شويتة: 97% من استخدامات مصر للمياه من نهر النيل

قال الدكتور ياسر شويتة، الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي، إن موضوع سد النهضة يمثل أهمية قصوى للشعب المصري، كما له أهمية كبيرة جدا عند القيادة السياسية، لأن نهر النيل هو المورد الرئيسي للشعب المصري للمياه، بنسبة 97% من استخدامات المياه.





وأضاف شويتة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لهذا السبب تكمن أهمية قضية سد النهضة للتأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، والدولة المصرية خاضت خلال السنوات الماضية منذ عام 2011، الكثير من المفاوضات في هذا الشأن.



