داعية إسلامي: أفضل عدم الزواج في بيت العائلة لهذه الأسباب

قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إن البيت العائلة الذي نعرفه منذ جدودنا القادر على احتواء أخطاء إذا كان ما زال موجودا بنفس المواصفات فلا شك أنه يفضل زواج الشريكين فيه من باب "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وصلة الأرحام والترابط.





وأضاف زايد خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الغيرة أبرز المشاكل التي تواجه الزوجة في بين العائلة، مضيفا أنه يتعرض لبعض المشكلات التي جاء أبرزها تصنت أم الزوج على زوجته.



