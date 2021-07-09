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داعية إسلامي: أفضل عدم الزواج في بيت العائلة لهذه الأسباب
الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:44 ص
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قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إن البيت العائلة الذي نعرفه منذ جدودنا القادر على احتواء أخطاء إذا كان ما زال موجودا بنفس المواصفات فلا شك أنه يفضل زواج الشريكين فيه من باب "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وصلة الأرحام والترابط.
وأضاف زايد خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الغيرة أبرز المشاكل التي تواجه الزوجة في بين العائلة، مضيفا أنه يتعرض لبعض المشكلات التي جاء أبرزها تصنت أم الزوج على زوجته.
وتابع الداعية الإسلامي: العامل والنفسي والمؤامرات بين النساء داخل بين العائلة يسيطر على المشهد لافتا أن يفضل الزواج خارج بيت العائلة مستدلا بقول عمر بن الخطاب: "مر ذوي القرابات أنّ يتزاوروا ولا يتجاوروا".
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