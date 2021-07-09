داعية إسلامي: مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في قطع الأرحام

قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إن هناك حقوق وواجبات يجب على الجميع الالتزام بها، حالة زواج الشريكين في بيت العائلة، أبرزهما الاحترام، مصادقا لقول النبي (ص) ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ويوقّر كبيرنا.





وأضاف زايد خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب على أم الزوج ألا تدخل في الشئون الخاصة بزوجة ابنها، كما يجب على زوجة الابن أن توقر وتطيع أم زوجها من باب توقير الكبير في الإسلام.



