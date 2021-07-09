Advertisements

داعية إسلامي: مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في قطع الأرحام

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:45 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إن هناك حقوق وواجبات يجب على الجميع الالتزام بها، حالة زواج الشريكين في بيت العائلة، أبرزهما الاحترام، مصادقا لقول النبي (ص) ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ويوقّر كبيرنا.

وأضاف زايد خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب على أم الزوج ألا تدخل في الشئون الخاصة بزوجة ابنها، كما يجب على زوجة الابن أن توقر وتطيع أم زوجها من باب توقير الكبير في الإسلام.

وتابع الداعية الإسلامي، مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في قطع الأرحام، لافتا أن البيت العائلة الذي نعرفه منذ جدودنا القادر على احتواء الأخطاء فإذا كان ما زال موجودا بنفس المواصفات فلا شك أنه يفضل زواج الشريكين فيه من باب "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وصلة الأرحام والترابط.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 9 ساعات

تشيلسي يرصد 150 مليون إسترليني لضم سفاح الشباك

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات مثيرة من رضا عبد العال ضد النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 6 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 19 ساعة

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

10:46 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي