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أميرة عبيد تناقش ظاهرة "عدوانية الأطفال من المسئول.. الأب أم الأم"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:45 ص
بوابة الفجر
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ناقشت الإعلامية أميرة عبيد خلال برنامجها "هي وهما" الذي تقدمه على قناة الحدث اليوم، "عدوانية الأطفال ظاهرة مخيفة".. من المسؤول.. الأب أم الأم".

وقالت الإعلامية أميرة عبيد، إن الطفولة حجر الأساس في بناء كل المجتمعات، والطفل هو الثروة الحقيقية للأب والأم، كما أن مرحلة الطفولة أهم وأخطر مراحل تكوين نمو الشخصية، وخصوصًا في الخمس سنوات الأولى.

وتابعت: غالبًا لا نتمكن من السيطرة على ثورة غضب أو عدوانية أطفالنا.. وده لا يعني أننا عاجزين أمام شراستهم، ولكن نفضل في حيرة بين أسباب العدوانية وأحكام التربية وهنا لازم الأهل يعرفوا أنهم السبب الرئيسي في سلوكيات أطفالهم".

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