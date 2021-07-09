أميرة عبيد تناقش ظاهرة "عدوانية الأطفال من المسئول.. الأب أم الأم"

ناقشت الإعلامية أميرة عبيد خلال برنامجها "هي وهما" الذي تقدمه على قناة الحدث اليوم، "عدوانية الأطفال ظاهرة مخيفة".. من المسؤول.. الأب أم الأم".





وقالت الإعلامية أميرة عبيد، إن الطفولة حجر الأساس في بناء كل المجتمعات، والطفل هو الثروة الحقيقية للأب والأم، كما أن مرحلة الطفولة أهم وأخطر مراحل تكوين نمو الشخصية، وخصوصًا في الخمس سنوات الأولى.



