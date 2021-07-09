خبير علاقات دولية: آبي أحمد يجلس على مقعد "غير مريح"

قال نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، إن النظام السياسي في إثيوبيا عنده أزمات داخلية كبيرة، ورئيس الوزراء آبي أحمد يجلس على مقعد غير مريح.





وأضاف نجم الدين خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن قبول وقف إطلاق النار في تيجراي، وسيطرة حركة تيجراي على العاصمة يفتح أبواب أخرى لوجود مشكلة سكانية لديهم، وذلك لأن الجانب القبلي أكثر من كونها ولاية.



