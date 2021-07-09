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خبير علاقات دولية: آبي أحمد يجلس على مقعد "غير مريح"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
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قال نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، إن النظام السياسي في إثيوبيا عنده أزمات داخلية كبيرة، ورئيس الوزراء آبي أحمد يجلس على مقعد غير مريح.

وأضاف نجم الدين خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن قبول وقف إطلاق النار في تيجراي، وسيطرة حركة تيجراي على العاصمة يفتح أبواب أخرى لوجود مشكلة سكانية لديهم، وذلك لأن الجانب القبلي أكثر من كونها ولاية.

وتابع نبيل نجم الدين، أن مصر أكبر بكثير من كونها هدف في هذه القصة، وسيتدفق ماء النيل إلى مصر حتى تقوم الساعة، وذلك لأن الله قال "ادخلوا مصر آمنين".

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