أميرة عبيد تكشف الوصايا العشر للسعادة الزوجية.. فيديو

وجهت الإعلامية أميرة عبيد العديد من النصائح للزوجة من أجل المحافظة على أسرتها وزوجها من أجل حياة هادئة وسعيدة.





وقالت الإعلامية أميرة عبيد خلال برنامجها "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "عزيزتي الزوجة اكسبي مودة أهل جوزك وبلاش تخلي الأفلام والمسلسلات ترسخ عندك فكرة إن أهل الزوج مصدر كل المشاكل وخصوصًا "والدته" مهما كانت شخصيتها هي في النهاية (أم) ولازم تكون فوق الراس".





وتابعت: "بدل البعد والهجر قربي من أهل جوزك بالمودة والحب وداومي بالاهتمام وادفعي زوجك ديمًا ببرهم بجهده وماله سعاتها بس هيعرفوا إنك زوجة صالحة وأنهم مفقدوش ابنهم".





وأضافت قائلة: "إخلصي النية لله وذكري جوزك دايمًا على ببر والديه وعدم قطع صلة الرحم، وإفهمي كويس إنك هتبقي أم واللي هتعمليه اليوم هيترد ليكي بكره !!!





واستطردت: "عزيزي الزوج من الضروري أن يكون عندك حكمة تمكنك من موازنة الأمور بين زوجتك وأهلك، وأنك تقدر دايمًا لزوجتك أي جهد بتبذله في رعاية والديك، وتعبر لها عن هذا التقدير".



