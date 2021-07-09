خبير أسري: لا يوجد رجل في مصر يعمل أقل من 12 ساعة

قال الدكتور محمود عبداللطيف الضبع، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن مسؤولية تربية الأطفال مشتركة بين الأب والأم، وبالتالي لا يجوز أن نضع المسؤولية على الأم فقط، أو الأب الذي يعمل أكثر من 10 أو 12 ساعة يوميا، لأنه بذلك سيكون ظلم للطرفين.





وأضاف الضبع خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" تقديم الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن المسؤولية مشاركة بين الطرفين، ولكن الجزء الأكبر أو الأغلب يكون لدى الأم، بحكم تواجدها في المنزل لفترة أطول برفقة أطفالها.



