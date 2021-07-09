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خبير أسري: جملة "لما يجي بابا هقوله" تسببت في عدوانية الأطفال

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:51 ص
بوابة الفجر
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قال الدكتور محمود الضبع المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن هناك فرق بين رعاية الأطفال وتربيتهم، مشيرا إلى أن الأب يشارك الأم مسئولية تربية الأبناء محملا الزوجة العبء الأكبر نظرا لأن الزوج دائما ما يكون في العمل من أجل تلبية رغباتهم المادية.

وأضاف المتخصص في شئون الأسرة خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الحياة مشاركة بين الرجل والمرأة ويجب عليهما تحمل جميع المسئوليات والأعباء معا من أجل استقرار الأسرة.

وتابع الدكتور محمود الضبع: "كلمة لما ييجي بابا هقوله" تسببت في عدوانية الأطفال، مضيفا أن الطبيعة الفسيولوجية لتكوين المرأة هي التي تربي الأولاد، بالإضافة أنه لا يوجد رجل في مصر لا يعمل أقل من 12 ساعة يوميا لمواجهة متطلبات الحياة، حتى إن كانت الزوجة تشاركه في المسؤولية المادية، ولكنه الزوج أو الأكثر.

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