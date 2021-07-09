خبير أسري: مسؤولية تربية الأطفال مشتركة بين الوالدين

أكد الدكتور محمود عبداللطيف الضبع، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، أن مسؤولية تربية الأطفال مشتركة بين الزوجين، ولكن الجزء الأكبر أو الأغلب يكون لدى الأم، بحكم تواجدها في المنزل لفترة أطول برفقة أطفالها.





وأضاف الضبع خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" تقديم الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، لا يجوز أن نضع المسؤولية على الأم فقط، أو الأب الذي يعمل أكثر من 10 أو 12 ساعة يوميا، لأنه بذلك سيكون ظلم للطرفين، مشيرا إلى أن الأب يشارك الأم مسئولية تربية الأبناء محملا الزوجة العبء الأكبر نظرا لأن الزوج دائما ما يكون في العمل من أجل تلبية رغباتهم المادية.