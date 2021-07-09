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خبير أسري يوضح أبرز أسباب العدوانية عند الأطفال.. فيديو
الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:53 ص
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قال الدكتور محمود عبداللطيف الضبع، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن هناك أسباب لعدوانية الأطفال خارجة عن تربية الوالدين، مثل الغيرة في بين الأطفال الصغار القريبين في العمر، وهو ما قد تودي به للعدوانية حتى ضد شقيقه.
وأضاف الضبع خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" تقديم الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الحرمان من أسباب عدوانية الطفل، وذلك حين يرى أن هناك طفلا آخرا لديه ألعابا مختلفة أو والده يقوم بتدليله مثلا، أو حينما يتعرض الطفل للتنمر في أي مكان.
وتابع الخبير الأسري، أن المسؤولية مشاركة بين الطرفين، ولكن الجزء الأكبر أو الأغلب يكون لدى الأم، بحكم تواجدها في المنزل لفترة أطول برفقة أطفالها، موضحا أن الطبيعة الفسيولوجية لتكوين المرأة هي التي تربي الأولاد، بالإضافة إلى أن ابتعاد الرجل عن المنزل لساعات طويلة للعمل تجعله بعيد إلى حد ما عن تربية الأطفال.
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