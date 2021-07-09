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إيمان الريس: عقاب الأطفال يبدأ بالحرمان التدريجي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:55 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة إيمان الريس، الدكتورة الاستشاري الأسري والخبير التربوي، إن عقاب الأطفال عند خطأهم يبدأ من الحرمان بالتوازن والتدريج.

وأضافت الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن الطفل إذا تعمد إيذاء إخوته أو نفسه أو أصدقائه في المدرسة، يتم عقابه بالحرمان التدريجي، مثل أن يكون يحب لعبة فنقوم بمنعه منها لمدة ساعة مثلا ثم نتابع النتيجة.

وتابعت، أن الأب مسئول عن بعض سلوكيات الأطفال من خلال تقصيره أو انشغاله عن الأم والتي بدروها تقوم ببعض من أعمال الأب في المنزل، مما يؤثر عليها نفسيا وصحيا وتباعا تؤثر على الأطفال من خلال صراخها في وجه أطفالها أو عقابه المستمر لهم.

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