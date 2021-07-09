إيمان الريس: عقاب الأطفال يبدأ بالحرمان التدريجي

قالت الدكتورة إيمان الريس، الدكتورة الاستشاري الأسري والخبير التربوي، إن عقاب الأطفال عند خطأهم يبدأ من الحرمان بالتوازن والتدريج.





وأضافت الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن الطفل إذا تعمد إيذاء إخوته أو نفسه أو أصدقائه في المدرسة، يتم عقابه بالحرمان التدريجي، مثل أن يكون يحب لعبة فنقوم بمنعه منها لمدة ساعة مثلا ثم نتابع النتيجة.



