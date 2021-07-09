إيمان الريس: الحالة النفسية السيئة للزوجة تسبب العنف لدى الأطفال

قالت الدكتورة إيمان الريس الاستشاري الأسري والخبير التربوي، إن عقاب الأبناء يبدأ بحرمان الطفل من كل ما يحبه بشكل تدريجي، لافتا أن حالة الزوجة النفسية السيئة تؤثر بشكل سلبي على الأطفال.





وأضافت الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن الطفل إذا تعمد إيذاء إخوته أو نفسه أو أصدقائه في المدرسة، يتم عقابه بالحرمان التدريجي، مثل أن يكون يحب لعبة فنقوم بمنعه منها لمدة ساعة مثلا ثم نتابع النتيجة.



