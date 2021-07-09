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إيمان الريس: الرئيس السيسي ينحاز للمرأة لهذه الأسباب

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة إيمان الريس، الاستشاري الأسري والخبير التربوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينحاز للمرأة لأنه يعلم أن المرأة قادرة على العمل والإنتاج والاجتهاد.

وأضافت إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن عقاب الطفل إذا أخطأ يبدأ بحرمانه من كل الأمور التي يبحبها بشكل تدريجي، ومتابعة نتيجة ذلك، ثم اتخاذ القرار المناسب، موضحة أن الطفل إذا تعمد إيذاء إخوته أو نفسه أو أصدقائه في المدرسة، يتم عقابه بالحرمان التدريجي، مثل أن يكون يحب لعبة فنقوم بمنعه منها لمدة ساعة مثلا.

وتابعت الاستشاري الأسري والخبير التربوي، أنه يجب على الأم مشاركة الأب في كل الأمور التي تخص الأبناء حتى تكون التربية سليمة ولا تقتصر عليها فقط، موضحة أن اختلاف طرق العقاب قد تؤدي لتربية سليمة، بشرط اشتراك الوالدين فيها.

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