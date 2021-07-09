مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالطريق الصحراوي

لقي عنصر إجرامي مصرعه في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الشرطة بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي.





وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تردد أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في قضيتي (سرقة بالإكراه، مشاجرة)، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية (مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة ومخدرات)، ومحكوم عليه بالحبس 9 شهور في 3 قضايا، ومقيم بأسيوط على إحدى المزارع الكائنة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه إدارة البحث الجنائي بالجيزة ومجموعات من قطاع الأمن المركزي ومداهمة المزرعة المشار إليها ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وبادرته القوات بالمثل، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف.





وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي، وبتفتيش المكان عُثر على (رشاش جرينوف - 2 بندقية آلية – بندقية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 نظارة ميدان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.



