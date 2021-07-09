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أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 9-7-2021.. وارتفاع في أسعار البيض

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
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شهدت بورصة الدواجن اليوم حالة من الاستقرار ليتبعها هدوء فى الأسعار فى الأسواق المحلية، عند 27 جنيهًا فى المزرعة، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، حيث كشف تقرير اتحاد الغرف التجارية عن انخفاض طفيف بأسعار الفراخ علي اساس شهري ليتراجع سعر كيلو "الدجاج الحي الأبيض"  مسجلا ٣٠ جنيها مقارنة بنحو ٣١ جنيها عن الشهر الماضي بينما ارتفع السعر علي اساس سنوي مقارنة ب 27 جنيها في نفس الشهر من العام الماضي، وشهد أسعار كيلو "الدجاج الحي البلدي" نفس معدل تغير الانخفاض الشهري ليسجل سعر الكيلو  بنهاية يونيو الماضي ٤٠ جنيها مقابل ٤١ جنيها عن الشهر الذي سبقه وارتفاع علي اساس سنوي حيث كان قد سجل   ٣٥ جنيها في نفس الفترة من العام الماضي ، فيما انخفض  سعر كيلو" صدور الدجاج المخلية"  مسجلا ٦٥ جنيها مقارنة  ب ٧٠ جنيها السعر خلال الشهر الذي سبقه وبارتفاع عن سعره خلال العام الماضي والذي كان قد سجل نحو ٦٢ جنيها.

قال السيد عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعات قوية خلال الشهرين الماضيين بلغت نسبتها أكثر من 30%، بينما استقرت اسعار الدواجن بمختلف انواعها.

أسعار الدواجن البيضاء
وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 45 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال».


أسعار البط اليوم
واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم
وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 3 و4 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

أسعار الرومى اليوم
وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

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