Advertisements

نائب وزير الخارجية الروسي يشير إلى أكثر مشاكل ليبيا حدة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

وصفت وزارة الخارجية الروسية وجود عسكريين أجانب في ليبيا بأنه من أكثر المشاكل حدة في هذا البلد.

وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، لوكالة ريا نوفوستي بأن استمرار وجود العسكريين الأجانب، يعد وأحدا من أكثر المشاكل حدة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا العامل يكبح التسوية السلمية.

وقال فيرشينين بهذا الشأن: "مشكلة الوجود العسكري الأجنبي  بالنسبة لليبيا اليوم، تعد واحدة من أكثر المشاكل حدة. من دون حلها، لا يمكن الحديث عن تسوية حقيقية وموثوقة في البلاد".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه المشكلة كانت في بؤرة اهتمام المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا في يونيو الماضي.

وتابع في السياق ذاته قائلا: "كما هو معلوم، لم يكن من الممكن التوصل إلى إجماع مطلق في ذلك الوقت. واحتفظ الوفد التركي لنفسه برأي خاص".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الروسي ليبيا خارجية الروسية

أخبار تهمك

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 7 ساعات

عضو بـ"الشيوخ": تصريحات إثيوبيا حول سد النهضة "مهاترات"

منذ ساعة الا ربع

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل المباراة النهائية بين إيطاليا وإنجلترا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. طالبان تسيطر على أهم نقطة حدودية مع إيران

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

روسيا: خطوات أخرى تتبع تسليم منظومات "إس-300" إلى سوريا

موسكو: يتعين على إسرائيل وإيران الاتفاق حتمًا

الخارجية الروسية: القوات الإيرانية تساعد في مكافحة الإرهاب في سوريا

روسيا: الوجود الأمريكى شرق الفرات يزعزع الوضع في سوريا

وفد روسي بحث التسوية السورية في الرياض

الأسد يلتقي بمسؤولين روس في دمشق لمناقشة الوضع في سوريا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

10:46 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل المباراة النهائية بين إيطاليا وإنجلترا

07:25 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي