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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 9-7-2021 مع اقتراب عيد الأضحي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:41 ص
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
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استقرت أسعار اللحوم في الأسواق انتظارا لموسم عيد الأضحى وفى ظل ذلك يشهد السوق زيادة المعروض من جميع الأصناف، حيث قال تقرير اتحاد الغرف التجارية: "شهدت الأسواق استقرار في أسعار اللحوم علي أساس سنوي وشهري خلال يونيو الماضي حيث استقر سعر كيلو"الكندوز البلدي" عند مستوى ١٣٠ جنيها ،وسعر كيلو" البتلو" عند ١٤٠ جنيها،كما استقر سعر كيلو"الضأن بالعظام" عند ١٤٠ جنيها وكيلو اللحم "الجملي" عند ١١٠ جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو اللحم"البرازيلي" نحو ٧٠ جنيها، وسعر كيلو"الكبدة البرازيلي المجمدة" عند ٤٥ جنيها".
 

وسجلت  أسعار اللحوم الكندوز بين  130-150 جنيها للكيلو ،و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.  
 

بينما استقرت أسعار  المفروم الكندوز  بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو،  أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، واللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها . 
 

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