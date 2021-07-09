كارتيرون يقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الضوء الأخضر لرحيل مروان حمدى مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن هناك اتجاه من جانب إدارة القلعة البيضاء، بعرض مروان حمدى للبيع في نهاية الموسم أو الإعارة.





وأشار المصدر إلى أن هناك تفكير من جانت الإدارة بعرض اللاعب للبيع وحال وصول عرض بـ8 ملايين جنيه، سيكون هناك موافقة على رحيله.





وكان مروان حمدى انتقل لصفوف الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 15 مليون جنيه، ولم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده.



