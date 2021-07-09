سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب الأرجنتين وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا2021.





احتل منتخب البرازيل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وذلك في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا ليتأهل إلى دور الثمانية الذي واجه فيه منتخب تشيلي وفاز عليه بهدف نظيف ويتأهل إلى الدور قبل النهائي ويواجه منتخب بيرو ويفوز عليه بهدف نظيف.





في حين احتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا ليتأهل إلى دور الثمانية وواجه منتخب الإكودادور وفاز عليه بثلاثية نظيفة ويتأهل إلى الدور قبل النهائي ويواجه منتخب كولومبيا ويفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل منهما ليضرب موعدا في المباراة النهائية من البطولة مع منتخب البرازيل.





ومن المقرر أن تقام مباراة البرازيل و الأرجنتين يوم الأحد 11 يوليو 2021 على إستاد ماركانا في البرازيل.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت مصر والساعة الثالثة صباحا بتوقيت السعودية والساعة الرابعة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.



