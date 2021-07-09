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أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 9-7-2021
الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:24 ص
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شهدت الأسواق تراجعا في أسعار الخضروات بشكل متباين علي اساس شهري وسنوي بينما شهدت أسعار الفاكهة الطازجة ارتفاعا موسميا وذلك بحسب تقرير اتحاد الغرف التجارية، وسجلت أسعار كيلو"الليمون" تراجعا ملحوظا بنحو ٣٣% ليبلغ ٢٠ جنيها مقابل ٣٠ جنيها، كما شهدت أسعار الطماطم المتوسطة" تراجعا بنبنحو١٧% لتسجل خلال شهر يونيو الماضي نحو ٢،٥ جنيه للكيلو مقارنة بنحو ٣ جنيهات، كما تراجعت أسعار كيلو"البصل الأبيض الذهبي" بنحو ١٤ % مسجلة ٣ جنيهات مقابل ٣،٥ جنيه للكيلو في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع سعر كيلو"الفلفل الأخضر" بنحو ٨ % مسجلا ٦ جنيهات مقابل ٦،٥ جنيه.
واستقر سعر كيلو "الفاصوليا " عند مستوى ٨ جنيهات ، كما استقر سعر الكيلو "الباذنجان الأ سود الرومي" عند مستوى ٥ جنيهات، وسعر كيلو "الجزر" عند ٥ جنيهات ،وكيلو"التفاح الأصفر" المستورد عند ٢٥ جنيها
فيما ارتفع سعر كيلو"الثوم البلدي القديم" بنحو ٢٥ % مسجلا ١٥ جنيها مقارنة بنحو ١٢ جنيها في يونيو ٢٠٢٠ ، جنيه للكيلو مقابل ٣،٥ جنيه، كما شهدت أسعار كيلو"الخيار" زيادة بنحو ٣٠ % ليسجل سعر الكيلو ٦،٥ جنيه مقابل ٥ جنيهات .
أسعار الخضار في مصر
سعر الطماطم من 3 :7 جنيهات للكيلو
سعر البطاطس من 1.5: 2.7 جنيه للكيلو
سعر البصل من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو
سعر الكوسة من 1.5: 3 جنيهات للكيلو
سعر الجزر من 1: 2.5 جنيه للكيلو
سعر الفاصوليا من 2: 4 جنيهات للكيلو
سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان رومي من 1: 2 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان أبيض من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو
سعر الفلفل رومي بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل حامى صوب 2: 3 جنيهات للكيلو
سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 10: 20 جنيها للكيلو
سعر الملوخية من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو
سعر الخيار صوب من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو
سعر الخيار بلدي من 1.5: 3 جنيهات للكيلو
سعر الباميا من 12 إلى 18 جنيها للكيلو
سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو
سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو
سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو
سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو
سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو
سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو
سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو
سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة
سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة
سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة
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