أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 9-7-2021

شهدت الأسواق تراجعا في أسعار الخضروات بشكل متباين علي اساس شهري وسنوي بينما شهدت أسعار الفاكهة الطازجة ارتفاعا موسميا وذلك بحسب تقرير اتحاد الغرف التجارية، وسجلت أسعار كيلو"الليمون" تراجعا ملحوظا بنحو ٣٣% ليبلغ ٢٠ جنيها مقابل ٣٠ جنيها، كما شهدت أسعار الطماطم المتوسطة" تراجعا بنبنحو١٧% لتسجل خلال شهر يونيو الماضي نحو ٢،٥ جنيه للكيلو مقارنة بنحو ٣ جنيهات، كما تراجعت أسعار كيلو"البصل الأبيض الذهبي" بنحو ١٤ % مسجلة ٣ جنيهات مقابل ٣،٥ جنيه للكيلو في نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع سعر كيلو"الفلفل الأخضر" بنحو ٨ % مسجلا ٦ جنيهات مقابل ٦،٥ جنيه.





واستقر سعر كيلو "الفاصوليا " عند مستوى ٨ جنيهات ، كما استقر سعر الكيلو "الباذنجان الأ سود الرومي" عند مستوى ٥ جنيهات، وسعر كيلو "الجزر" عند ٥ جنيهات ،وكيلو"التفاح الأصفر" المستورد عند ٢٥ جنيها

فيما ارتفع سعر كيلو"الثوم البلدي القديم" بنحو ٢٥ % مسجلا ١٥ جنيها مقارنة بنحو ١٢ جنيها في يونيو ٢٠٢٠ ، جنيه للكيلو مقابل ٣،٥ جنيه، كما شهدت أسعار كيلو"الخيار" زيادة بنحو ٣٠ % ليسجل سعر الكيلو ٦،٥ جنيه مقابل ٥ جنيهات .



