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الزمالك يتحرك لاستعادة نجمه السابق.. طالع التفاصيل

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن رغبة مسئولي القلعة البيضاء في استعادة محمد إبراهيم نجم الزمالك سابقاً وسيراميكا حالياً.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، تحدث مع جهاز الكرة في فريقه لطلب العودة إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وننتظر الرد.

وأشار المصدر إلى أن جهاز الكرة في نادي الزمالك تواصل في الساعات الماضية، مع محمد إبراهيم لجس نبضه بشأن العودة.

وأبدى محمد إبراهيم ترحيبا شديدا بالعودة للزمالك، وتحرك بالفعل للحديث مع إدارة سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني بقيادة ضياء السيد، لطلب خطوة الانتقال للفارس الأبيض.

وقدم محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا مستوى فني مميز مع فريقه بالموسم الحالي، حيث شارك في 27 لقاء وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 4 أهداف.

يذكر أن محمد إبراهيم كان قد رحل عن القلعة البيضاء بشكل نهائي إلى صفوف المقاصة في صيف 2019 قبل أن يتألق مع الفريق الفيومي وينتقل بعد ذلك إلى سيراميكا كليوباترا.

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