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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9-7-2021

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
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تلقي المهندس ابراهيم العربي التقرير الشهري لمراقبة متغيرات الأسواق والذي يصدره الاتحاد بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لمراقبة متغيرات الأسواق المحلية من حيث الأسعار والتوافر الكمي والجغرافي للسلع الاستهلاكية ،  وأكد التقرير علي استقرار أسعار معظم انواع الأسماك علي أساس شهري ليسجل سعر كيلو"البلطي الكبير"  نحو ٢٥ جنيها وتراجع سعره مقارنة بالعام الماضي حيث سجل خلال العام الماضي   ٢٨  جنيها  ، كما شهد سعر كيلو "البلطي المتوسط" تراجعا بنحو ٣٠ % ليسجل ٢٠ جنيها مقابل ٣٠ جنيها خلال نفس الشهر من العام الماضي، وانخفض سعر كيلو"البوري المتوسط" بنسبة ١١ % ليسجل ٤٠ جنيها مقابل ٤٥ جنيها، فيما استقرت أسعار "الأسماك المجمدة الروسي الكبيرة" عند مستوى ٤٠ جنيها، وكذلك سعر علب التونة المفتتة زنة (١٨٥ جرام) عند مستوى ١٢ جنيها.


استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم، حيث تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، واستقرت  أسعار البلطى مزارع 1 حيث سجل الكيلو 20 - 22 جنيها، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البورى "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو

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