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تعرف على معلقي نهائي كأس أمم أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:00 ص
نهائي اليورو
نهائي اليورو
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020”، وذلك بلقاء المنتخب الإنجليزي ضد منتخب الدنمارك.

واستطاع منتخب إنجلترا بقياده غاريث ساوثغيت، إيقاع المنتخب الدنماركي في فخ الهزيمة، بهدفين مقابل هدف، ليصعد بذلك منتخب إنجلترا للمباراة النهائية لمواجهة منتخب إيطاليا.

وعلى الجانب الآخر، تمكن المنتخب الإيطالي من حجز مقعدا في الدور النهائى، بعد إقصائه للمنتخب الاسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحسمها منتخب إيطاليا لصالحه بأربع ركلات مقابل إثنين.

وتقام المباراة النهائية بين المنتخبين الإنجليزي والايطالي يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS MAX 1 على أن يقوم المعلق المتميز حفيظ دراجي بالتعليق على مجريات اللقاء.

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