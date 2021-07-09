تعرف على معلقي نهائي كأس أمم أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا

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تعرف على معلقي نهائي كأس أمم أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا
الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:00 ص
غدير أحمد
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أسدل الستار على مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020”، وذلك بلقاء المنتخب الإنجليزي ضد منتخب الدنمارك.
واستطاع منتخب إنجلترا بقياده غاريث ساوثغيت، إيقاع المنتخب الدنماركي في فخ الهزيمة، بهدفين مقابل هدف، ليصعد بذلك منتخب إنجلترا للمباراة النهائية لمواجهة منتخب إيطاليا.
وعلى الجانب الآخر، تمكن المنتخب الإيطالي من حجز مقعدا في الدور النهائى، بعد إقصائه للمنتخب الاسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحسمها منتخب إيطاليا لصالحه بأربع ركلات مقابل إثنين.
وتقام المباراة النهائية بين المنتخبين الإنجليزي والايطالي يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري على ملعب ويمبلي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة BEIN SPORTS MAX 1 على أن يقوم المعلق المتميز حفيظ دراجي بالتعليق على مجريات اللقاء.
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