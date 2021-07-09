مفاجآت في تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إنجلترا

استقر روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة إنجلترا بنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وتنطلق مباراة إنجلترا وإيطاليا يوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الشهير.





وجاءت تشكيلة إيطاليا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - فلورينزي.

خط الوسط: لوكاتيلي - باريلا - جورجينو.

خط الهجوم: بيراردي - انسيني - ايموبيلي.



