دعوات في المكسيك للتحقيق في استلام شقيق رئيس البلاد أموالا بطريقة سرية









طالب أعضاء في مجلس الشيوخ وزعماء أحزاب المعارضة في المكسيك بإجراء تحقيق في استلام شقيق رئيس البلاد أموالا بطريقة سرية، بعد أن نشرت صحيفة "لاتينوس" فيديو يوثق لحظة استلام الأموال.

وكشف تسجيل فيديو سري نشرته صحيفة "لاتينوس" مارتن خيسوس لوبيز أوبرادور، شقيق الرئيس المكسيكي، وهو بصدد تسلم أموال بطريقة سرية.





وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب "العمل الوطني"، إيراندي بيرموديز: "نطالب مكتب المدعي العام بفتح تحقيق، وأن يقوم جهاز الاستخبارات المالية و(رئيسه) سانتياغو نييتو كاستيلو باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالفضيحة التي تورط فيها مارتن خيسوس لوبيز أوبرادور".



