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الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:30 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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حقق الأهلي فوزا مميزا على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المواجهة المؤجلة من الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين الأهلي بهذا الفوز إلى الثنائي صلاح محسن ومحمد شريف أصحاب الثنائية في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت مساء أمس الخميس.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون على النحو التالي: 

الزمالك 61 نقطة
الأهلي 48 نقطة
المصري 43 نقطة
الاتحاد السكندري 41 نقطة
سموحة 40 نقطة
إنبي 38 نقطة
طلائع الجيش 37 نقطة
بيراميدز 37 نقطة
مصر المقاصة 37 نقطة
الجونة 36 نقطة
الإسماعيلي 35 نقطة
سيراميكا كليوباترا 33 نقطة.
غزل المحلة 32 نقطة
المقاولون العرب 29 نقطة
البنك الأهلي 25 نقطة
أسوان 25 نقطة
وادي دجلة 23 نقطة
الانتاج الحربي 19 نقطة

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