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محكمه النقض تقضي ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد ميناء دمياط المقام من شركة ديبكو الكويتيه

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أسدلت  المحكمة العليا برئاسة المستشار نبيل صادق، الستار علي واحدة من أهم القضايا الاقتصاديه، حيث قضت المحكمه في الطعن رقم ١٩٦٨ لسنة ٩١ق بنقض الحكم الصادر من  محكمة الاستئناف وقضت ببطلان حكم التحكيم الصادر تحت مظله غرفة التجارة الدولية (ICC) ، المقام من الشركه الكويتيه دمياط الدوليه للمواني (ديبكو) ضد هيئة ميناء دمياط.

من جانبه قال د. هاني سري الدين: " حكم تاريخي في واحده من أهم القضايا الاقتصادية، حيث تشرف مكتبنا بتمثيل هيئه ميناء دمياط في هذه القضيه التي استمرت لمده ٥ سنوات وشهدت عده جولات قانونيه انتهت بهذا الحكم لصالح ميناء دمياط " 

وأضاف د. هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين وشركاه مستشارون قانونيون " تحترم الحكومه المصريه تعهداتها وترحب وتفتح ايديها للاستثمارات الاجنبيه الجدية وتحافظ علي حقوق المستثمرين بنفس قدر محافظتها علي حقوقها الوطنيه".

تعلق النزاع الذي استمر ٥ سنوات باخلال الشركة الكويتيه ديبكو بالتزاماتها التعاقدية مع هيئه ميناء دمياط والمنصوص عليها في عقد الامتياز المبرم (بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٦)  لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط على مساحة حوالي مليون متر مربع،  وفشلها في تمويل المشروع ووضع التصميمات وتنفيذ أعمال الحفر والتكريك الأساسي للحوض وبناء وتجهيز وتشغيل وإدارة المحطة وانشاء محطة الحاويات الجديدة.

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الكلمات المفتاحية

هيئة ميناء دمياط هانى سري الدين ميناء دمياط محكمة النقض ديبكو الكويتية

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