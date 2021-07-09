الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، على رحيل التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق فى نهاية الموسم الجارى، خاصة أن اللاعب لم ينجح فى تقديم أوراق اعتماده منذ أن انضم للفارس الأبيض.









ويفضل كارتيرون رحيل حمزة المثلوثى عن صفوف الزمالك فى نهاية الموسم، ويضع المدرب اللاعب المحلى فى مركز الظهير الأيمن أولوية عن الأجنبى، حيث سيسعى للتعاقد مع لاعب محلى يدعم الجبهة اليمنى.









وكان الزمالك تعاقد مع التونسى حمزة المثلوثي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادى الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.









ومن المنتظر أن يتم انهاء تعاقد المثلوثى مع الزمالك بشكل ودى، أو تسويق الفارس الأبيض اللاعب بالرحيل لأحد الأندية المصرية أو الخارجية، أو استغلاله فى صفقات تبادلية مع أندية أخرى خلال المرحلة المقبلة.