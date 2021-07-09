وفد طالبان في موسكو: لن نسمح بتواجد تنظيم "داعش" على الأراضي الأفغانية













أكد وفد حركة "طالبان" من موسكو اليوم الخميس، أنه الحركة لن تسمح بتواجد تنظيم "داعش" على الأراضي الأفغانية، مشيرا إلى أن 85% من الأراضي الأفغانية باتت تحت سيطرة الحركة.