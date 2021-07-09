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وفد طالبان في موسكو: لن نسمح بتواجد تنظيم "داعش" على الأراضي الأفغانية
الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:01 ص
وكالات
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أكد وفد حركة "طالبان" من موسكو اليوم الخميس، أنه الحركة لن تسمح بتواجد تنظيم "داعش" على الأراضي الأفغانية، مشيرا إلى أن 85% من الأراضي الأفغانية باتت تحت سيطرة الحركة.
وقال المتحدث باسم وفد حركة "طالبان"، شهاب الدين ديلاوار، خلال مؤتمر صحفي اليوم في موسكو: "سنتخذ جميع الإجراءات لضمان عدم تواجد تنظيم داعش على أراضي أفغانستان".
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