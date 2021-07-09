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موعد أولى مباريات راموس مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس، بعقد لمدة موسمين.


وسيكون الظهور الأول لراموس بقميص باريس سان جيرمان يوم 14 يوليو الجاري حين يواجه فريق لومان غي مباراة ودية، ثم سيلتقي بفريق تشامبلي يوم 17 يوليو في المباراة الودية الثانية.


فيما ستكون مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل، في كأس السوبر الفرنسي يوم 1 أغسطس القادم، هي أول مباراة رسمية لراموس مع ناديه الجديد.


موعد أولى مباريات راموس مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي:-

سيشارك راموس مع باريس سان جيرمان في اولى مبارياته بالدوري الفرنسي يوم 8 أغسطس القادم، والتي ستكون أمام فريق تروا.

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