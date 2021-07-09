بعد جلسة مجلس الأمن بشأن السد.. كيف تفكر مصر والسودان؟





بعد أن انتهت جلسة مجلس الأمن بشأن مناقشة ملف سد النهضة، اتضح ملامح تفكير مصر والسودان بشأن المرحلة المقبلة حول الملف.



ودفعت مصر والسودان، بدعم من المجموعة العربية في الأمم المتحدة، في اتجاه وضع ملف سد النهضة الإثيوبي على جدول أعمال مجلس الأمن، الذي ناقش هذه الأزمة في ظل مشروع قرار قدمته تونس يطالب إثيوبيا بالكف عن اتخاذ إجراءات أحادية، ومنها الشروع في الملء الثاني للسد من دون التوافق مسبقًا بين الدول الثلاث، مع المطالبة بالعودة إلى المفاوضات بوساطة أفريقية، وبرعاية أميركية وأوروبية.





هل تلجأ مصر للخيار العسكري

ومن جانبه، أجاب سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عن سؤال أحد الصحفيين حول احتمالية لجوء مصر للخيار العسكري في حل أزمة سد النهضة.



وقال إن مصر خاضت مفاوضات منذ 10 سنوات، واللجوء إلى مجلس الأمن هو برهان على حسن نية مصر لخفض التصعيد والتوتر وانتقد تصريحات وزير الري الإثيوبي التي زعم فيها انه مستعد لخوض مفاوضات لحل أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن على مدار 10 سنوات لم تظهر إثيوبيا مرونة لحل الأزمة.



وتابع: "ندعم المفاوضات، ولكن ندافع عن حقوق شعبنا وعن لقمة عيشه بكل السبل المتاحة لنا".



رسالة سامح شكري

وتعليقا على كلمة وزير الخارجية، نشر الإعلامي مصطفى بكري تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.





وكتب مصطفى بكري: “عندما يقول وزير خارجية مصر سامح شكري أمام مجلس الأمن: لابديل لمصر إلا حماية أمنها المائي القومي، فهو يبعث برسالة من على منبر مجلس الأمن إلى كل من يعنيه الأمر، مصر لن تفرط في حقوقها قيد أنملة”.







أفكار سودانية بشأن السد

وعلى نفس المنوال، قالت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، إن بلادها تدعو مجلس الأمن لتشجيع الأطراف الثلاثة للعمل مع فريق العمل الذي يترأسه الاتحاد الإفريقي ولتعزيز هذه المفاوضات والحصول على دعم من الشركاء الدوليين والأمم المتحدة بحد ذاتها، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.



وأشارت إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ضمن مهلة زمنية محددة، موضحة أن بلادها اقترحت مدة ستة أشهر لا أكثر، وتوقعت أن الأمر سيكون ممكنًا في حال توفرت الإرادة السياسية لفعل ذلك.