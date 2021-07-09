Advertisements

بعد جلسة مجلس الأمن بشأن السد.. كيف تفكر مصر والسودان؟

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements


بعد أن انتهت جلسة مجلس الأمن بشأن مناقشة ملف سد النهضة، اتضح ملامح تفكير مصر والسودان بشأن المرحلة المقبلة حول الملف.

ودفعت مصر والسودان، بدعم من المجموعة العربية في الأمم المتحدة، في اتجاه وضع ملف سد النهضة الإثيوبي على جدول أعمال مجلس الأمن، الذي ناقش هذه الأزمة في ظل مشروع قرار قدمته تونس يطالب إثيوبيا بالكف عن اتخاذ إجراءات أحادية، ومنها الشروع في الملء الثاني للسد من دون التوافق مسبقًا بين الدول الثلاث، مع المطالبة بالعودة إلى المفاوضات بوساطة أفريقية، وبرعاية أميركية وأوروبية. 


هل تلجأ مصر للخيار العسكري
ومن جانبه، أجاب سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عن سؤال أحد الصحفيين حول احتمالية لجوء مصر للخيار العسكري في حل أزمة سد النهضة.

وقال إن مصر خاضت مفاوضات منذ 10 سنوات، واللجوء إلى مجلس الأمن هو برهان على حسن نية مصر لخفض التصعيد والتوتر وانتقد تصريحات وزير الري الإثيوبي التي زعم فيها انه مستعد لخوض مفاوضات لحل أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن على مدار 10 سنوات لم تظهر إثيوبيا مرونة لحل الأزمة.

وتابع: "ندعم المفاوضات، ولكن ندافع عن حقوق شعبنا وعن لقمة عيشه بكل السبل المتاحة لنا".

رسالة سامح شكري
وتعليقا على كلمة وزير الخارجية، نشر الإعلامي مصطفى بكري تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.


وكتب مصطفى بكري: “عندما يقول وزير خارجية مصر سامح شكري أمام مجلس الأمن: لابديل لمصر إلا حماية أمنها المائي القومي، فهو يبعث برسالة من على منبر مجلس الأمن إلى كل من يعنيه الأمر، مصر لن تفرط في حقوقها قيد أنملة”.



أفكار سودانية بشأن السد
وعلى نفس المنوال، قالت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، إن بلادها تدعو مجلس الأمن لتشجيع الأطراف الثلاثة للعمل مع فريق العمل الذي يترأسه الاتحاد الإفريقي ولتعزيز هذه المفاوضات والحصول على دعم من الشركاء الدوليين والأمم المتحدة بحد ذاتها، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.

وأشارت إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ضمن مهلة زمنية محددة، موضحة أن بلادها اقترحت مدة ستة أشهر لا أكثر، وتوقعت أن الأمر سيكون ممكنًا في حال توفرت الإرادة السياسية لفعل ذلك.

أخبار تهمك

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ 40 دقيقة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 22 ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 9 ساعات

كشفوا لـ"الفجر" رحلة من العذاب.. أحفاد رئيس مصري راحل يطالبون السيسي بتوفير مسكن ملائم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل المباراة النهائية بين إيطاليا وإنجلترا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 15 ساعة

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

01:42 ص

الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

09:30 ص

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

10:46 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي