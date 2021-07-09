الطالع الفلكى الجُمعَه 9/7/2021..الفَنْ الهَادِفْ!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 2 أبيب قبطى ، 9 تَمُّوز رُومى ، 29 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -فيها إيه الشّنطة دِى؟ (لأ دى شويّة سيناريوهات)-إنتا مُؤلف سِيمَا؟ (أيوه يا أستاذ) - كتكو نيلة فأفلامكو.(سميرغانم من فيلم أرباب سوابق-1988)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*الليلة الكَحْلا

هى عندما يكون القمر فى أضعف نقطة له بحيث لاتكون بقعة ضوء فى الليل، إنها الليلة الأصعب التى تسبق إنبلاج الفجر أو المَخَاض الذى يسبق الولادة، فترة مُناسبة فى ثقافة التنجيم لتقفيل الأعمال بصورة نهائية دون النظر للوراء فما كان قد كان وأنتهى الأمر والمُناسب الآن هو إنتظار الولادة الجديدة فى الثّالثة و16 دقيقة فجر غدٍ السّبت بتوقيت القاهرة بمشيئة الله تَعَالى ، لا يجب عليك البكاء على مشاكلك أو الرّثَاء لحالك ، التوتر والميل للكآبة مُرتفع الليلة لكن الولادة للقمر الجديد تعدك بالتفاؤل والفَرَجْ بعد الضّيق بمشيئة الله تَعَالى.





بالنسبة للهنود فهذه الليلة مُناسبة للإنسحاب من الضجيج والزّحام وأداء أنشطة روحانيّة أو حرق البخور للتحرر من التوتّر والقلق فى غرفة هادئة بعيداً عن الآخرين ، كما أنّ عدم وجود أى ضوء فى السّماء باستثناء ضوء النجوم يعنى أن الليلة مُلائمة لإنهاء علاقة مُزعجة بطريقة لطيفة وبأقل قدر مُمكن من الخسائر ودون إراقة ماء الوجه لكلا الطرفين ، تنظيف المنزل من الكراكيب أو الخردة بالتخلص منها نهائيّاً و التى تقوم بإرسال موجات سلبيّة تؤذينا دون أن نشعر ، الحركة فى توقيتٍ مُظلم ليست مُعضّدة ، تخيل نفسك ترغب فى التحرك داخل غرفة نومك التى تعرفها تماماً لكن لا يوجد ضوء ، غالباً ستصدم جسدك بأىّ غرض مهما كانت درجة معرفتك بكل شبر من الغرفة ، عدم وجود ضوء سيؤدّى بالضرورة لدخولك فى حالة الفوضى والمشاكل لذا فهذه الليلة يُشدّد فيها على التنسّك والعبادة وأداء الواجبات الدينيّة والإنسحاب من الزيارات و التجمّعات والمكوث داخل المنزل ، عند نهاية الشهر القمرى أنت مدعوّ للتعامل مع الإناث من حولك باحترامٍ شديد وألا تتسبب فى إيذاء قطّة خصوصاً السوداء ، كما أنّ الحَدَسْ/الإحساس لدى المرأة زوجتك شقيقتك و والدتك مُرتفع وعليك أخذ توقعاتهنّ على مَحْمَل الجدّ فى هذا التوقيت ، الرّؤى المنامية الصادقة واردة الحدوث للجميع والأكثر للنساء والفتيات ، المرأة فى هذا التوقيت لها مهارات القطة الطاهرة التى تتمكن من الإستماع للموتى فى قبورهم التواصل مع البَرْزَخْ/ بوّابة العالم الآخَر وليس الجان.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنان المُلتزم حسين صدقى رَحِمَه الله وقرينه الفلكى المُمثل الأمريكى توم هانكس ، ورُبما إشتركا معاً فى الحرمان من الأبوة فترة الطفولة واهتمامهما بالعمل البرلمانى لخدمة مُجتمعيْهِمَا ، بالإضافة لإختيار أفلام مُفيدة بعيدة عن الإبتذال ، هذه هى الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسميْهِمَا مع التنبيه أنّها لا تعنى صفاتا تتواجد فيهما بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل على نجمنا المصرى بالفَاتِحَة.





الفنان حسين صدقى

(جوائز جرامى)،(جبل كالوى/بركان نشط فى هاواى)،(بطل كمال أجسام)، (محبُوب للغاية)،(منزل مستقيم/بيت معروف بالإستقامة).





الفنان توم هانكس

(شباك التذاكر)،(لطيف للغاية)،(مِعطَاء)،(قوّة قط/هِرّ)،(طريق الرحلات).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء أحد تلك الأعمال بصورة نهائيّة، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الثور: توفير قرش فى اليوم الأبيض هو غالباً وسيلة لنوم هادئ لبقيّة الشهر فاحترس من نفقات غير ضروريّة.





برج الجوزاء: إبتعد عن تلبية دعوات لأشخاص ليسو فوق مستوى الشبهات ، إن لم تحرق ثيابك فسوف تجد الريح الخبيثة.





برج السّرطان: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: رُبّما كان يومك محصوراً بين أداء فروضك الدّينيّة ومساعدة قريبك أوصديقك فى إجراءات الزفاف ،إنتبه لمتعلّقاتك خاصّةً الهاتف النّقّال والمحفظة.

برج العذراء: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج الميزان: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن واجهت مشكلة ،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهر بالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.





برج العقرب: ضع الحدود والمسافات بينك وبين المُتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج القوس: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الجدى: يومٌ مُناسب لأداء واجباتك الزوجيّة ، أو قطع مسافات كبيرة لمُقابلة مع عروسة المستقبل وأسرتها فاحرص على إنتقاء مفرداتك.





برج الدّلو: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال.





برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك الأثيريّة من تأثير سلبى قد يكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.



