عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار









وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان منذ قليل: إن الراحلة قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.وأوضح متحدث الرئاسة، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.