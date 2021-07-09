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حالة الطقس اليوم الجمعة 9-7-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
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الأرصاد: طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 9-7-2021، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة تسجل القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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