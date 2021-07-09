أماني الطويل: مجلس الأمن لن يمرر قرارا عن السد ولن يصوت لصالحه (فيديو)

قالت الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مداولات مجلس الأمن بشأن سد النهضة ممتدة لمدة أسبوع، موضحة أن ما تم بالأمس كان الجلسة الافتتاحية، حيث حاولت الدولة المصرية زحزحة مواقف الدول التي لديها موقف مبدئي بعدم التدخل.

وأضافت الطويل خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "بشكل عام، اختارت الدولة المصرية تدوين هذه المسألة في مجلس الأمن حتى يعلم الجميع طبيعة المسألة وأضرارها والمشكلات المترتبة على السلوك الإثيوبي، وبالتالي يكون أي تصرف سياسي من مصر والسودان يكون مبررا لأنهما استنفذتا كل الوسائل الدبلوماسية".

وتابعت مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "هناك مشكلة في هذا الصدد وهي أن مجلس الأمن لم يسبق له أن تعرض لهذه المسألة، ومنذ العام الماضي تحاول مصر التأكيد على أن الأزمة ليست فنية فقط، لأن للأزمة جانب سياسي، كون إثيوبيا دولة لا تحترم القانون الدولي في الملئ دون اتفاق أو التصرفات الأحادية".

وأردفت: "الآن تم عرض مشروع قرار، وهو ما تراهن مصر أن يمر عبر موافقة الدول الأعضاء، لكن الجلسة الأولى ربما تشير إلى أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لن يمرروا القرار ولن يصوتوا لصالحه، وذلك وفقا لرأيي الشخصي".

