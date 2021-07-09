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موعد مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:30 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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تنتظر جماهير الأهلي مواجهة من العيار الثقيل أمام مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الأخيرة قبل السفر إلى المغرب وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفيز.

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، ولكن له أربع مباريات مؤجلة.

ويحتل المقاصة المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 27 مباراة، حيث فاز في عشر مباريات، وتعادل في سبع مباريات، وخسر في 10 لقاءات.

ترتيب الدوري المصري:-
الزمالك 61 نقطة
الأهلي 48 نقطة
المصري 43 نقطة
الاتحاد السكندري 41 نقطة
سموحة 40 نقطة
إنبي 38 نقطة
طلائع الجيش 37 نقطة
بيراميدز 37 نقطة
مصر المقاصة 37 نقطة
الجونة 36 نقطة
الإسماعيلي 35 نقطة
سيراميكا كليوباترا 33 نقطة.
غزل المحلة 32 نقطة
المقاولون العرب 29 نقطة
البنك الأهلي 25 نقطة
أسوان 25 نقطة
وادي دجلة 23 نقطة
الانتاج الحربي 19 نقطة


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