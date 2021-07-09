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وفاة السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 87 عاما

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
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توفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 87 عاما.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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