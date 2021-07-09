وفاة السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 87 عاما

توفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 87 عاما.



ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.



