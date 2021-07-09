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"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
فيروز حسني
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عُرف عن النسانيس أنها تمتاز بالمرح والشقاوة، وتحب اللعب وسحب الطعام من البشر أو سرقته، ولكن في واقعة غريبة من نوعها وكوميدية إستطاع "نسناس صغير" الهرب من صاحبه في منطقة رشدي مما آثار الذعر بين أهالي المنطقة.


نسناس مهدد بالانقراض من نوع 'عبلنج سوداني'، هرب من أحد الأشخاص شرق الإسكندرية بمنطقة رشدي وسط العقارات، وظل لمدة أسبوع كامل يتنقل بينها في مشهد كوميدي سخر منه الجميع في بداية الأمر.


ولكن سرعان ما تحولت تلك السخرية لإزعاج واستياء من أهالي المنطقة، فهم غير معتادين على وجود القرود بالمكان، كما أنه حادث نادر الحدوث.


وأخطر الأهالي الحماية المدنية وشئون البيئة، لضبط القرد وقاموا بمطاردته خلال أسبوع كامل، مع استخدام كافة الوسائل للقبض عليه.


وبعد تلك الفترة تم ضبط القرد الذي أثار الذعر بين المواطنين، حيث تمكنت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية وجهاز شئون حماية البيئة، والدكتور محمد جميل من ضبط القرد عن طريق 'شبكة صيد'، وهو" نسناس عبلنج سوداني" مهدد بالانقراض طبقًا لاتفاقية "سايتس الدولية"، ويحظر اقتناءه أو الاتجار فيه.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتحفظ على 'النسناس'، بحديقة حيوان الإسكندرية.


وقالت الدكتورة نبيلة عازر مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية 'للفجر' أن النسناس من نوع ''عبلنج سوداني'' واستقبلته حديقة الحيوان بالإسكندرية بعد قرار من النيابة، وسيتم رعايته على أكمل وجه وتوفير الطعام والعلاج له.


وتابعت النسناس متوفر منه بحديقة حيوان الإسكندرية مجموعة أخرى، ويوجد منه بمعظم الحدائق، وليس نادر الوجود، وكما جرى الحال مع أي تسليم للحيوانات تم استقباله يوم الخميس وإحضاره للحديقة وضمه للنسانيس الموجودة في الداخل أقرانه من نفس الفصيلة.


وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعض مقاطع الفيديو للنسناس الهارب أثناء تنقله بين العقارات، واطلقت عليه إحدى الساكنات اسم "تيسير" وكانت تقوم بتصوير الفيديو، وظهر فيه الحماية المدنية، ورجال الشرطة وهم يحاولون امساك النسناس، وكان رجل يقف له 'بموزه' لمدة ساعتين، من أجل إغراءه لأكلها من أجل أن يلقي القبض عليه.
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)
"نسناس رشدي الهارب".. مُهدد بالانقراض ونقله إلى حديقة حيوان الإسكندرية (فيديو وصور)

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