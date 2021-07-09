الجيزاوي يستعرض منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، التقرير النصف السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال النصف الأول من العام الجاري على مستوى 21 وحدة فرعية بالجامعة.



وقال "الجيزاوي"، إنه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، فقد جرى رفع قدرات وحدات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها.



وأشار إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها قد تلقت 1230 شكوى وطلب واستغاثة حتى نهاية شهر يونيو الماضى وتم الانتهاء من فحصها ومراجعتها بنسبة 100% واتخاذ اللازم بشأنها.



وبذلك أصبحت جامعة بنها من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة والمستجدة، ولاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

واكد الجيزاوى أنه جرى إصدار تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتمّ الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.



واضاف أنَّ تطور معدل تلقى الشكاوى خلال شهور النصف الاول من العام الجارى يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.

وأوضح أنه تم الموافقة على تشغيل قسم خدمة المواطنين بمستشفيات الجامعة على مدار الساعة لخدمة المواطنين من المرضى وأسرهم وتلقى الشكاوى والمقترحات الخاصة بالخدمة فى مستشفيات الجامعة وعرض ما يتلقوه من شكاوى ومقترحات وآراء لتطوير الخدمة المقدمة.



كما جرى تفعيل نقطة اتصال جديد للمنظومة الرئيسية للجامعة وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة وتحويلها إلى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها حيث يتم تلقي الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "ايجابى" عبر التلفون المحمول.