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الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والأمطار التابع لوزارة الري، يوم الخميس إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "5 - 20 مم" على الهضبة الإثيوبية، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 35 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "1 - 20 مم"، على منطقة البحيرات الإستوائية.

وأشارت النتائج، عن اليوم الجمعة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "5 - 20 مم"على الهضبة الأثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين "3 - 5 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 15 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

وقالت النتائج، عن يوم السبت إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم"، على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 20 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "3 - 20 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة
الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة

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