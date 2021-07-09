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أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لـ"طالبان" في موسكو

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت حركة "طالبان" خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الجمعة، أنها تتوقع من الأمريكيين الوفاء بوعودهم بشأن انسحاب قواتهم من أفغانستان، وتعهدت بمحاربة تنظيم "داعش" في البلاد.
وفيما يلي أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده في فندق "راديسون" وفد "طالبان" الذي وصل موسكو أمس الخميس:

"طالبان" تتعهد بمكافحة تهريب المخدرات من أفغانستان.
"طالبان" تتعهد بضمان أمن نقل الشحنات في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
"طالبان" تعلن أن الأفغان سلموا إليها ما يصل إلى 10 آلاف قطعة سلاح بعد انسحاب القوات الأمريكية.
"طالبان" تعلن عن سيطرتها على 85 بالمائة من أراضي أفغانستان باستثناء العاصمة كابل وبعض المناطق المحيطة بها.
"طالبان" تنفي توعدها للولايات المتحدة بعدم إحكام سيطرتها على عواصم الولايات الأفغانية
"طالبان" تؤكد أنها تسيطر على 174 من أصل قرابة 400 قضاء في أفغانستان.
"طالبان": نظام الدولة في أفغانستان قد يطرح على النقاش في المستقبل لكننا حاليا نؤيد إقامة الإمارة الإسلامية.
"طالبان" تتعهد بضمان أمن الحدود وسلامة البعثات الأجنبية في أفغانستان.
"طالبان" تشدد على أنها تحارب تنظيم "داعش" وستتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنعه من التواجد في أراضي أفغانستان.
"طالبان": نعتقد أن الأمريكيين سيفون بوعودهم بإتمام انسحاب قواتهم من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.
"طالبان" تتعهد بمواصلة الكفاح "ما يم تعترف الولايات المتحدة وباقي الدول بحق الأفغان في تقرير مصيرهم".
"طالبان" تشدد على ضرورة رفع كل العقوبات عنها.
"طالبان" تعلن استعدادها للتواصل مع الولايات المتحدة وإعادة إطلاق العلاقات مع معها من صفحة جديدة.
"طالبان" تتعهد بعدم معاقبة المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية.
"طالبان" تؤكد أنها تتفاوض مع حكومة كابل على إمكانية إعلان وقف لإطلاق النار في أفغانستان.

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