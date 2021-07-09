من جديد.. رامي صبري يتعاون مع الشاعر تامر حسين بـ"إنتي بتهزري"

حققت أغنية "إنتي بتهزري" لـ رامي صبري، نجاحا كبيراً، حيث تخطت النصف مليون مشاهدة بعد يوم فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".





وتعد أغنية "إنتي بتهزري"، لـ رامي صبري، هي التعاون الأول بينه وبين الشاعر تامر حسين، بعد إنتهاء خلاف أغنية "شكرًا" لـ عمرو دياب.









"إنتي بتهزري" كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمودي، وجيتارات شريف فهمي.



