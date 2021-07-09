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عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة تردد (أحد العناصر الإجرامية - سبق اتهامه فـى قضيتى" سرقة بالإكراه - مشاجرة"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة ومخدرات"، ومحكوم عليه بالحبس 9 شهور فـى 3 قضايا - مقيم بأسيوط) على إحدى المزارع الكائنة بطريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركه إدارة البحث الجنائى بالجيزة ومجموعات من قطاع الأمن المركزى ومداهمة المزرعة المشار إليها ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وبادرته القوات بالمثل، حيث تمكنت من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى، وبتفتيش المكان عُثر على (رشاش جرينوف - 2 بندقية آلية – بندقية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 نظارة ميدان).

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ممارسى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات واستعراض القوة بالأسلحة النارية.

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