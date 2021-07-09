تعرف على التفاصيل الكاملة لأحدث أعمال رامي جمال "قلة الإحساس"





يستعد المطرب رامي جمال، لطرح أغنية جديدة بعنوان "قلة الأحساس"، خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أعلن عن طرحها بنشر بوستر للأغنية.









“قلة الأحساس” كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وهي من إنتاج شركة نجوم ريكوردز.





يذكر أن رامي جمال قدم تتر مسلسل "بين السماء والأرض" الذي عرض في النصف الأول من رمضان الماضي 2021





















التتر من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.





"بين السما والأرض" إخراج محمد العدل، وبطولة درة، هاني سلامة، محمد لطفي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، محمود الليثي.









وكان الفنان رامي جمال، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له.





و علق رامي جمال قائلاً:" مساء الخير انا انهارده هعمل فيديو لاول مره اتكلم عن البهاق وارد علي كميه الاسئله اللي بتجيلي من رجاله وبنات وأمهات واتمنى يفيدكم، وربنا يشفي الجميع".



