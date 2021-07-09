Advertisements

تعرف على التفاصيل الكاملة لأحدث أعمال رامي جمال "قلة الإحساس"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements

يستعد المطرب رامي جمال، لطرح أغنية جديدة بعنوان "قلة الأحساس"، خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أعلن عن طرحها بنشر بوستر للأغنية.


“قلة الأحساس” كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وهي من إنتاج شركة نجوم ريكوردز.

يذكر أن رامي جمال قدم تتر مسلسل "بين السماء والأرض" الذي عرض في النصف الأول من رمضان الماضي 2021





التتر  من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.
 

"بين السما والأرض" إخراج محمد العدل، وبطولة درة، هاني سلامة، محمد لطفي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، محمود الليثي.


وكان الفنان رامي جمال، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له.

و علق رامي جمال قائلاً:" مساء الخير انا انهارده هعمل فيديو لاول مره اتكلم عن البهاق وارد علي كميه الاسئله اللي بتجيلي من رجاله وبنات وأمهات واتمنى يفيدكم، وربنا يشفي الجميع".

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل المباراة النهائية بين إيطاليا وإنجلترا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ ساعة و 28 دقيقة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

منذ 42 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ يوم

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ ساعة الا ربع

من سهرة مع صديقاتها لـ"النيابة".. كيف تم استدراج موكا حجازي لفيديوهات التيك توك؟

منذ 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

10:16 ص

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

10:00 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

01:42 ص

من سهرة مع صديقاتها لـ"النيابة".. كيف تم استدراج موكا حجازي لفيديوهات التيك توك؟

11:02 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي