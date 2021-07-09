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تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد منتخب مصر لكرة اليد، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والمقرر لها الشهر الجاري.

وتنطلق البطولة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد، قد كشف عن مواعيد مباريات منافسات اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو.

المنتخب المصري يلعب في المجموعة الثانية التي تضم الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

جدير بالذكر بأن عدد المنتخبات المشاركة في الأولمبياد يبلغ 12 منتخبا تقسم لمجموعتين، يتأهل أول 4 من كل مجموعة لربع النهائي، حيث تستكمل البطولة فيما بعد بنظام خروج المغلوب.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو على النحو التالي:

المنتخب المصري سيستهل مشواره أمام البرتغال يوم 24 يوليو،.
في الجولة الثانية يواجه منتخب مصر نظيره الدنماركي يوم 26 من الشهر ذاته.
بعدها بيومين ستقام لقاءات الجولة الثالثة، حيث تلتقي مصر واليابان.
يوم 30 يوليو، يلتقى الفراعنة مع منتخب السويد.
وفي الأول من أغسطس تقام مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات، بمواجهة عربية خالصة بين مصر والبحرين.

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