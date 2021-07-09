من سهرة مع صديقاتها لـ"النيابة".. كيف تم استدراج موكا حجازي لفيديوهات التيك توك؟

فجرت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة القبض على فتاة التيك توك موكا حجازي، بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، مفاجآت جديدة إذ تبين أنه بعد هروب الفتاة من دار الرعاية، عاشت فترة ليست من الزمن بالشارع، قبل أن تتعرف على شاب يدعى " معاذ"، أقنعها بعمل فيديوهات ونشرها على تطبيق التيك توك، ومواقع التواصل الاجتماعي.. " مصدر رزق وهيجبلك فلوس حلوة".





وأضافت المصادر أنها انتقلت لتقيم رفقة عددًا من صديقاتها بمدينة 6 أكتوبر، وكانت تتنقل بين مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، مشيرة إلى أن الشهيرة بـ" موكا حجازي"، قضت سهرة رفقة صديقتها قبل القبض عليها، ومن ثم تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض عليها أمس بميدان الحصري.





وبينت المصادر أن والد الفتاة تاجر ملابس ووالدتها مديرة حضانة، ومنفصلين منذ عدة سنوات، وحينها سافرت " موكا" لتعيش رفقة والدها وزوجته بالجزائر، بعد انفصاله عن والدتها، وعادت إلى البلاد مرة أخرى وقت أن كان عمرها 12 سنة، بسبب سوء معاملة زوجته لها، لتعيش رفقة والدتها بعزبة الهجانة، بمدينة نصر.





وأوضحت المصادر إلى الفجر أنه حال رجوعها إلى البلاد استقرت رفقة والدتها بمنطقة عزبة الهجانة، لتتركها وتهرب من المنزل عدة مرات، بسبب تربية والدتها.. " تربيتها شديدة".





وواصلت المصادر أن الشهيرة بـ " موكا حجازي" قطعت جسدها بـ" شفرة"، لعدم رغبتها في المكوث رفقة والدتها، ما دفع الأم إلى تحرير محضر بقسم الشرطة، وإيداعها داخل إحدى دور الرعاية، حينها.





واستكملت المصادر أن فتاة التيك توك تمكنت من الهرب من دار الرعاية بعد مرور نحو سنة، قبل أن تبدأ مسيرتها في عمل فيديوهات على التيك توك.





وأفادت مصادر أمنية مسؤولة في وقت سابق أن فتاة التيك توك موكا حجازي، اسمها الحقيقي "نانسي أيمن.ص.ال"، عمرها 16 سنة، مقيمة بعزبة الهجانة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.





وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن قوة من الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من القبض عليها بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5679 جنح أول أكتوبر لسنة 2021.





وبينت المصادر أن فتاة التيك توك تتواجد حاليًا بمقر النيابة للتحقيق معها حول التهم الموجهة إليها.





وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى الفتيات لقيامها بإنشاء حساب إلكتروني وبثها خلاله لمقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك – إنستجرام"، وموقع "يوتيوب".



