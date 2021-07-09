ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

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ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين
الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:03 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا قبل فعليات المباراة النهائي من البطولة بين منتخبين البرازيل و الأرجنتين.
ويتصدر ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا برصيد 4 أهداف، بينما يأتي لاوتارو مارتينيز في المرتبة الثانية برصيد 3 أهداف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا كالآتي:-
1- ليونيل ميسي 4 أهداف.
2- لاوتارو مارتينيز 3 أهداف.
3- أندرية كاريو هدفين.
4- روميرو هدفين.
5- جارسيا هدفين.
6- روخاس هدفين.
7- لابادولا هدفين.
8- جوميز هدفين.
9- كافاني هدفين.
10- فلوريس هدفين.
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