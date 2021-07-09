ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا قبل فعليات المباراة النهائي من البطولة بين منتخبين البرازيل و الأرجنتين.









ويتصدر ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا برصيد 4 أهداف، بينما يأتي لاوتارو مارتينيز في المرتبة الثانية برصيد 3 أهداف.









وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا كالآتي:-





1- ليونيل ميسي 4 أهداف.

2- لاوتارو مارتينيز 3 أهداف.

3- أندرية كاريو هدفين.

4- روميرو هدفين.

5- جارسيا هدفين.

6- روخاس هدفين.

7- لابادولا هدفين.

8- جوميز هدفين.

9- كافاني هدفين.

10- فلوريس هدفين.