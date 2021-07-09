Advertisements

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا قبل فعليات المباراة النهائي من البطولة بين منتخبين البرازيل و الأرجنتين.


ويتصدر ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا برصيد 4 أهداف، بينما يأتي لاوتارو مارتينيز في المرتبة الثانية برصيد 3 أهداف.


وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا كالآتي:-

1- ليونيل ميسي 4 أهداف.
2- لاوتارو مارتينيز 3 أهداف.
3- أندرية كاريو هدفين.
4- روميرو هدفين.
5- جارسيا هدفين.
6- روخاس هدفين.
7- لابادولا هدفين.
8- جوميز هدفين.
9- كافاني هدفين.
10- فلوريس هدفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لمباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين الفجر البرازيل والارجنتين

أخبار تهمك

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ ساعة و 27 دقيقة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

منذ 41 دقيقة

الأهلي يقترب خطوة جديدة من تهديد حلم الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 16 ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 20 ساعة

من سهرة مع صديقاتها لـ"النيابة".. كيف تم استدراج موكا حجازي لفيديوهات التيك توك؟

منذ 41 دقيقة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل المباراة النهائية بين إيطاليا وإنجلترا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

ميسي يتألق.. أهداف وملخص مباراة الأرجنتين ضد نيكاراجوا الودية (فيديو)

رونالدو يتربع على الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

بنزيما وسواريز يصارعان ميسي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ميسي في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا 2021

تعرف على ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا 2021

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2021 قبل مباريات ربع النهائي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

10:16 ص

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

10:00 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

01:42 ص

من سهرة مع صديقاتها لـ"النيابة".. كيف تم استدراج موكا حجازي لفيديوهات التيك توك؟

11:02 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي