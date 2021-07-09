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عمرو الليثى رئيس اتحاد الاذاعات الاسلامية ينعى جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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ببالغ الحزن والأسي نعي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات الدول الاسلامية السيدة الفاضلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام ، والتى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وان يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان 


واكد الليثي ان السيدة جيهان السادات نموذجا وطنيا مخلصا للمرأة المصرية  ، حيث قدمت اسهامات عظيمة علي مدار حياتها ، ومسيرة رائعة حافلة بالعطاء والتضحيات" ومواقف عظيمة في دعم الدولة المصرية ،  والدفاع عن المرأة وحقوقها


رحم الله السيدة الفاضلة جيهان السادات وأسكنها فسيح جنات.

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