السكة الحديد تستبدل عربات قطارات بأخرى مُحسنة وتختصر رحلات بخط الصعيد

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه من غدا السبت تقوم باستبدال تركيب عربات بعض القطارات العاملة على خط القاهرة الفيوم والعكس بعربات درجة ثالثة مُحسنة المعروفة باسم "تحيا مصر"، وذلك في إطار تحسين مستوى والخدمة وتحديث القطارات العاملة على خطوط الهيئة وإعادة تأهيلها.



وتشمل قائمة القطارات التي سيتم استبدال عرباتها قطارات أرقام 142 1111 1110141، حيث يتكون كل قطار من 10 عربات، ويأتى ذلك فى إطار الخطة التى تنفذها الهيئة بشأن إحلال العربات القديمة بعربات جديدة من أجل سكك حديد جديدة ولتقديم خدمة تليق بجمهور الركاب.



كما تقوم هيئة السكة الحديد اعتبارا من الثلاثاء المقبل باختصار قطاري 970971 مكيف بورسعيد سوهاج والعكس بحيث لا يصل بورسعيد وتنتهى رحلته في القاهرة، على أن يقوم قطار 970 من القاهرة الساعة 14:00 مساء ليصل سوهاج الساعة 21:45 مساء، ويعود بقطار 971 من سوهاج الساعة 5:20 صباحا ليصل القاهرة الساعة 13:05 مساء.

