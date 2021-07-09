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دعوة أممية لإسرائيل لوقف هدم ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
الفجر
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، قوات الاحتلال إلى وقف هدم ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك تعقيبا على هدم إسرائيل الأربعاء، ممتلكات فلسطينيين بلدة حمصة البقيع (المنطقة ج)، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

أريد فقط أن أطلعكم على أن ممثلين من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء ، بالأمس ، سعوا للوصول إلى مجتمع حمصة البقيع، لكن الجيش منعهم من الوصول أثناء عمليات الهدم. ولم يُسمح بدخول أي مساعدة وكان فريق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد دخل وطلبت القوات الإسرائيلية مغادرة الموقع".

وقال دوجاريك: "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء هدم الممتلكات الفلسطينية (لم يحددها) أمس في التجمع البدوي في حمصة البقيع في المنطقة ج من الضفة الغربية المحتلة".

وأردف دوجاريك: "يجدد الأمين العام دعوته للسلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

ويرى غوتيريش، بحسب دوجاريك، أن "مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة".

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